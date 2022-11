Évolution du score: 10e : 9-12, 20e : 21-34 (12-22), 30e : 38-48 (17-14), 40e : 51-64 (13-16).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 9, Akinbodu 10, Pirard 6, Roosen 8, Léonard 2, Wilkin G. 2, Pitz 3, Mahiat 2, Buscicchio 7, Delsemme 2.

Très faible prestation offensive des Verviétois. Les chiffres sont éloquents: 29% de réussite à deux points, 25% à trois points et 54% aux lancers francs !

"Impossible de gagner avec de pareilles stats", déplore le coach Quentin Désert. "On a pourtant de bonnes séquences offensives mais c’est encore trop irrégulier et la concrétisation fait défaut. Sans doute une conséquence du manque de confiance actuel. Dommage car les gars ont été solides défensivement."

Une fois encore plein de bonne volonté au moment d’aborder cette rencontre, les Verviétois pouvaient compter sur Roosen pour prendre le meilleur départ. Mais très vite le taux de réussite chutait sans que de multiples rotations dans les rangs locaux ne puissent changer la donne. Le 9-12 affiché au terme du premier acte traduisait déjà bien la faiblesse des débats… Et malgré un temps mort pris dans le second acte, les choses ne s’arrangeaient pas (13e: 11-24) pour le BC Verviers qui laissait trop de secondes chances à son hôte pourtant guère plus adroit en zone de conclusion.

Défaite interdite à Ans

L’ambiance était glaciale au moment de rentrer une première fois au vestiaire (21-34), la seule éclaircie par la suite était signée Lodomez (2x3pts) qui ramenait les siens à 37-42 peu avant la demi-heure. Mais incapable de réaliser le stop qu’il fallait derrière, le BC Verviers était à nouveau à moins dix (38-48) à la demi-heure. Sans pouvoir réagir dans le dernier acte.

Une semaine de repos à présent avant un prochain déplacement à ne pas perdre à Ans dont le compteur est retombé à une victoire puisque la fédération est revenue sur le forfait de Belleflamme dans la partie les opposant estimant que le système informatique devait empêcher d’aligner des joueurs non qualifiés.