Fort de son large succès obtenu dimanche dernier contre la jeune équipe de Franchimont B (5-2), Oudler reçoit ce samedi soir (19h30) une formation de Heusy B sévèrement punie par Malmundaria B (8-0). "C’est une défaite qui peut laisser des traces mentalement chez certains joueurs, regrette l’entraîneur de Heusy B, Jean-Claude Léonard. Mais on avait en face trois attaquants de la P1 qui étaient venus en renfort. Et puis, quand on joue avec un joueur de champ dans les buts, cela est encore plus compliqué."