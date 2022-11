On joue ce samedi soir en P2B. Deux rencontres sont au programme.

La première à 18h dans laquelle les Olnois du tacticien Boris Lambert auront un difficile déplacement à Blegny. Des Blegnytois classés cinquièmes à deux points seulement du podium.

Une heure plus tard (19 h), les Batticiens du joueur-entraîneur Benjamin Marechal se déplacent à Saive pour rencontrer la bande à Christian Baratte. Les hommes du Fort voudront confirmer leur retour en forme de ces dernières semaines.

Provinciale 2C

Pour clôturer cette 16e journée de championnat, trois rencontres sont au programme de ce samedi.

Après sa défaite à Amblève (2-1), Sart se doit réagir lors de son déplacement à Emmels. Mais aller s’imposer chez les Germanophones n’est jamais chose aisée, d’autant que la "sauce Lousberg" semble enfin prendre. Pourtant, les Sartois n’ont pas le choix s’ils veulent rester au contact de Stavelot et d’Amblève, ils doivent revenir avec les trois points en poche.

Le RCS Verviers semble avoir trouvé la bonne carburation et, avec la venue de Trois-Ponts, il espère poursuivre sa marche en avant. Attention toutefois à tout excès de confiance qui pourrait lui jouer un bien mauvais tour. Les Tripontains ne sont pas un oiseau pour le chat et auront à cœur de ramener quelque chose de leur déplacement, et ainsi confirmer leur succès du week-end passé.

La dernière rencontre nous offre un derby entre Waimes Faymonville et Weywertz, deux équipes en plein doute. Le Turkania occupe la dernière place tandis que les Jaune et Noir sont dans le ventre mou du classement. Seule une victoire permettra aux deux équipes de relancer la machine.