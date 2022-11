Tony Niro (Aubel) avant d’aller à Fize: « Faire le break pour passer Noël au chaud »

Ce samedi, alors que toutes les autres formations seront au repos, Aubel défiera Fize, un candidat au top 5 qui déçoit actuellement avec sa huitième place (pour 22 points, soit seulement deux de plus qu’Aubel). "Attention à la bête blessée", prévient d’emblée le technicien aubelois. "Fize va vouloir profiter de ce match pour combler son retard et se relancer au classement. En plus, c’est une équipe qui ne nous réussit généralement pas du tout. L’an dernier, c’étaient eux qui avaient mis fin à notre série de quinze matches sans défaite. Et à l’aller cette saison en août, ils nous avaient braqués à la dernière minute alors qu’on avait dominé tout le match. Mais si on parvient à aller chercher quelque chose là-bas, on fera vraiment un break avec nos concurrents pour le maintien. Pour nous, la donne est simple en fait: il reste trois matches en 2022 et ces trois matchs doivent nous permettre de passer Noël au chaud."

Après Fize, Aubel recevra Beaufays avant de se rendre à Geer pour terminer 2022. Soit trois équipes de la colonne de gauche. La mission ne s’annonce pas simple mais les Aubelois ont prouvé l’an dernier qu’aucun défi ne les effrayait.

Fize – Aubel (Samedi, 14h30)

Arbitre: M. Henrot.

AUBEL: Tony Niro n’avait pas encore tranché le 15 sélectionné parmi les joueurs à sa disposition à l’heure d’écrire ces lignes.

Absents: Van Hoof est suspendu. Adel Charef, Manteca et Rexhepi sont blessés.