Richelle enchaîne mais ne survole pas

Car si Richelle possède la meilleure défense de la série (8 buts encaissés en 13 matchs), il est loin de compter l’attaque la plus prolifique (17 buts marqués, soit la 7e plus mauvaise attaque). Tous les matchs se jouent à peu de choses et Richelle n’est jamais parvenu à s’imposer avec plus de deux buts d’écart. Mais le vent souffle dans le bon sens. Et ce n’est pas dû à la chance. "Nous voulons que l’aventure continue, cela nous plaît bien, d’autant plus que c’est une surprise. Je pense n’avoir jamais connu un tel succès à Richelle mais je reste les pieds sur terre car la saison est encore longue. Si nous ne gagnons pas sur des scores très larges, c’est parce que nous n’avons pas de véritable buteur capable d’en mettre deux ou trois sur un match."

Autre élément à gérer: le groupe. Car, quand une équipe gagne, changer peut s’avérer fatal. Certains joueurs doivent parfois aller faire un tour en P3 pour avoir du temps de jeu. "Ce n’est pas facile pour eux et ils sont parfois frustrés, je peux comprendre, poursuit Benoît Waucomont. Mais je dois mettre deux joueurs de moins de 21 ans sur le banc (puisqu’ils ne sont pas dans le onze de base), ce qui ne laisse pas une grande marge de manœuvre. Et, pour l’instant, les choix payent."

Malgré les moments de joie qui s’enchaînent, Richelle n’est encore nulle part. Rochefort ne se trouve qu’à deux points et le septième (Huy) à cinq. "Il faut être conscient que nous faisons avec les moyens du bord et que nous n’avons pas le budget d’une équipe comme Rochefort, qui revient en forme. J’avais dit, il y a deux mois, que nous devions aligner une série de deux ou trois victoires pour nous rassurer mais même ce que nous avons fait n’est pas suffisant. Ce qui est bien, c’est que nous jouons sans pression."

Les prochaines équipes à se dresser sur la route des Bassi-Mosans seront Habay et Aywaille. Deux adversaires d’un bon niveau. "Nous devrons montrer que la première place n’est pas usurpée. Il va falloir continuer sur la durée. Si nous passons les fêtes en tête, je serai l’homme le plus heureux du monde."