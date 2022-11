Pour le moins compliqué, le premier tour des Verviétois se poursuit avec la réception de Loyers ce samedi soir (19 heures). Un adversaire troisième du général avec un bilan de six victoires pour quatre défaites. Un peu là où l’on attendait les Verviétois lors des ambitions de début de saison. Hélas, la machine tarde à démarrer… "On a fait deux bons entraînements et je me suis attelé à mettre les gars en confiance", explique Quentin Désert. "Il y a déjà suffisamment de critiques autour du groupe, je ne veux plus en ajouter."

Loyers se déplacera avec un nouveau coach – puisque Marnegrave a jeté l’éponge – et avec un ancien, Max Casamento qui était encore verviétois la saison dernière.

À noter dans la foulée, sur le coup de 21 heures, le derby de P2 opposant l’équipe B du club à Theux.

Chez les dames, défaite interdite pour Herve-Battice qui accueille Angleur (samedi, 19h), un concurrent direct dans le bas de tableau. "La défaite à Pepin a fait mal !", reconnaît le coach Alain Denoël. "Il est impératif que nous l’emportions."

Pepinster se déplacera à Liège Panthers B (dimanche, 17h). "Stoffels et Milanovic étaient malades durant la semaine, Leemans et Scholtis soignaient une blessure", explique le coach Pascal Chardon. "J’espère les récupérer pour le match ce week-end sauf peut-être Scholtis."