Évolution du score: 10e : 20-31, 20e : 47-55 (27-24), 30e : 60-69 (13-14), 40e : 78-90 (18-21).

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 2, Haot 2, Petit M. 19, Chikhaoui 6, Kpako 28, Buscicchio 7, Lodomez 8, Closset 3, Petit C. 7.

"Très mauvais match car, à nouveau, il n’y a eu aucun entraînement correct durant la semaine", peste Didier Franceschi, le coach disonais. "Résultat: pas de cohésion, aucune réussite à distance, une défense inefficace, tout ce qu’il faut pour perdre un match même si Tilff mérite amplement sa victoire."

Immédiatement mené 20 à 31 dans le premier quart, Dison-Andrimont est revenu à plusieurs reprises à quelques longueurs seulement de son hôte. Mais le départ de Chikhaoui à la demi-heure, pour se rendre au boulot, n’arrangeait rien et les locaux ne pouvaient éviter un quatrième revers cette saison. "Quand on a un intérieur aussi fort que Toussaint et que l’on ne le sert pas, c’est grave !", conclut le coach local. "Et pour être régulier, il faut s’entraîner !"