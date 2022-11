Cyclo-cross: des championnats de Belgique en province de Liège, ce 27 novembre

Il a obtenu l’autorisation, pour son épreuve qui a lieu ce dimanche 27 novembre 2022. "Cela se prépare bien", ajoute celui ne compte plus ses heures passées sur ce projet, notamment pour monter le circuit apprécié par les cyclocrossmen et cyclocrosswomen. "Il va rester similaire à celui des années précédentes: je ne change pas un truc qui marche bien ! Je me sens prêt ; je m’appuie sur mon expérience. Je conserve par exemple la passerelle. Mais nous avons décidé de ne plus mettre des planches (NDLR: un obstacle à franchir en portant le vélo ou à passer sur le vélo pour les plus forts au niveau de la technique) . Le circuit est déjà tellement dur comme ça, ce n’est pas nécessaire de rajouter de la difficulté."

Initiation le samedi

Vincent Prévot et ses partenaires espèrent donc une belle édition pour ces épreuves qui verront les lauréats de chaque catégorie obtenir le titre de champion de Belgique.

Dans la catégorie des élites 3, plusieurs Wallons viseront clairement la première place. Comme le Namurois Julien Kaise, un ancien vainqueur sur ce parcours dans le cadre du Challenge Henri Bensberg et qui apprécie beaucoup, chaque saison, le rendez-vous de Flémalle. Mais aussi le Rochefortois Thomas Garnier, l’actuel leader du Challenge Henri Bensberg, qui espère se hisser sur le podium, ce dimanche. "Le circuit de Flémalle est vraiment très chouette et c’est très motivant d’avoir un Championnat de Belgique en Wallonie", explique-t-il. Julien Kaise partage son avis. "C’est un des plus beaux circuits, dessiné par des passionnés, sur lequel j’ai eu l’occasion de rouler", explique-t-il. "C’est un parcours naturel, entre forêts et plaine, avec une passerelle et des escaliers. Il est vraiment très beau."

Vincent Prévot effectuera le samedi, de 14 à 16 h, une initiation pour les plus jeunes. "Les initiations fonctionnent bien", ajoute l’organisateur, qui se bat pour organiser son épreuve. "Ce n’est pas évident, nous n’avons pas beaucoup d’aide de la Fédération alors que nous avons un budget qui a augmenté d’un tiers…"

L’an prochain, Vincent Prévot devrait revenir avec sa formule d’une épreuve pour élites 2, une rareté en Wallonie.

Programme

9h: Reconnaissance du circuit

10h30: Masters B-C-D (45 min.)

11h45: Elite 3 (45 min.) + Masters A (45 min.)

12h35: Reconnaissance du circuit

13h30: U15 Filles 12-13-14 ans (20 min.)

14h25 U15 Garçons 12 ans (20 min.)

15h10 U15 Garçons 13 ans (22 min.)

16h U15 Garçons 14 ans (25 min.)

Amaury Gilles présent! ©EDA AV

Plusieurs régionaux au départ

Évidemment, des coureurs de la région verviétoise et alentours seront sur la grille de départ.

En élites 3, Geoffrey Pauls (champion provincial), Yannis Collignon ou encore Amaury Gilles défendront leurs chances. En masters B, Michael Blanchy sera présent tout comme Pierre Delcour, originaire de Petit-Rechain. En C, soulignons l’inscription de l’inoxydable Georges Hauterat. Parmi les plus jeunes, il y aura Julia Boulton (fille de Joseph Boulton et Corine Hierckens) ainsi que Tim Corvilain.