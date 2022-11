Alexandre Digegorio (La Calamine) se souvient : « J’ai joué à Sprimont un an »

Une rencontre d’ailleurs particulière pour le tacticien Digregorio, puisque ce dernier est passé par le Tultay lorsqu’il était sur le terrain. "J’y ai joué un an lorsque Sprimont était en D3. La vraie D3. C’était sous la houlette de Christoph Grégoire. Nous avions joué les premiers rôles avant que l’on nous interdise de disputer le tour final, car notre terrain n’était pas homologué pour la D2", se remémore-t-il.

Retrouvailles

Pour Alexandre Digregorio, Sprimont évoque aussi un bon souvenir, puisque c’est face à la seconde équipe des Carriers que La Calamine a été sacrée championne de la P1 la saison dernière. "C’était à Banneux, mais au match aller, Patrick Fabère et sa bande nous avait tenus en échec 0- 0. Un match un peu le même que la semaine dernière face à Huy. On avait eu une manne d’occasions sans conclure. Sprimont a énormément de qualité et il faudra être concentré. Cette équipe est bien en place et possède des joueurs capables de faire la différence." Entre-temps, si Alexandre Digregorio a été champion en P1, il retrouve Patrick Fabère, coach des Carriers, qui coachait la saison dernière… la P1 de Sprimont (B). "La Calamine était déjà complète la saison dernière et au-dessus du lot en P1. C’est une vraie équipe de D3. Nous serons déjà très contents avec un point", avoue Patrick Fabère. Les Jaune et Bleu sont classés dans le ventre mou du classement avec 16 points. "Nous payons toujours notre mauvais départ avec un zéro sur neuf. Nous avons dû nous adapter tactiquement en jouant moins bien et nous avons commencé à prendre des points."

Sprimont – La Calamine (Samedi 20h)

Arbitre: M. Urbain.

Sprimont: Peharpre, Lambrechts, Fall, Bah, Duchnik, Camara, Gashi, Doutreloup, Jeunehomme, Cokgezen, Sangare, Gerstmans, Nelissen, Hernandez, Ngieme.

Absents: aucun.

La Calamine: Joiris, Aritz, Belle, Benanne, Bultot, Cornet, Hubert, Islamovic, Lazzari, Legenvre, Lufuankenda, Messen, Smits, Volont, Van Melsen.

Absents: Din, Kamalandua et Krhlanko iront en P2. Gerekens, Mauclet et Remacle sont suspendus. Hungs est blessé.