Aubel (6 victoires) qui reçoit Ensival (2 victoires), les pronostics ne plaident pas en faveur des visiteurs. Mais les Ensivalois ont quand même longtemps fait douter le second le week-end dernier, rien n’est donc bétonné dans ce derby…

"On reste sur deux bons matchs face à Maffle et Mons même s’il a chaque fois manqué quelque chose pour empocher la victoire", constate le coach ensivalois, Antoine Massart. "On sait qu’on est à nouveau à l’aube d’une rencontre compliquée, Aubel possède une équipe expérimentée avec du physique et du talent. Le danger peut venir de partout, pas évident donc de faire des choix défensifs. Pourtant, la clé du match sera assurément d’encaisser moins que les semaines précédentes."

Ensival doit se déplacer au complet (les jeunes en double affiliation ne feront pas le déplacement avec Pepinster qui joue au même moment) même si Genet a ressenti une gêne musculaire en début de semaine.

Préparation pas au top

"D’autres ont aussi dû faire l’impasse, on ne peut pas dire qu’on sort d’une super-préparation", craint un peu le coach visiteur.

Côté effectif, la bonne nouvelle vient du côté d’Aubel qui pourra à nouveau compter sur Alex Bousmanne, au repos depuis une nouvelle alerte cardiaque il y a deux semaines.

"J’ai des médicaments qui empêchent le problème de revenir, je peux donc reprendre la compétition sans réserve", se réjouit l’intérieur herbager. "D’ici quelques semaines, il faudra sûrement opérer pour arrêter les médicaments. J’ai fait un holter, je n’ai pas encore les résultats mais s’ils n’indiquent rien de plus, alors l’opération suffira."

La journée sera festive au Green Temple puisque dès 11h30 les P3 aubeloise et ensivaloise se disputeront un premier derby enflammé. La venue de St-Nicolas est prévue à 13 heures avant que la P2 ne reçoive Awans. Restauration et bar durant toute la journée et retransmission du match des Diables Rouges !