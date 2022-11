Un Challenge Bruno Blaise au Spa Rally

Après les tragiques événements qui ont endeuillé le monde du sport automobile ces dernières semaines, Christian Jupsin, le patron de DG sport, ne pouvait cacher son émotion au moment de présenter le Spa Rally qui constituera la finale du championnat de Belgique ces 3 et 4 décembre. Après avoir demandé une minute du silence en mémoire de Bruno Blaise décédé ce week-end au rallye des Crêtes, il a reconnu que ce n’était vraiment pas facile d’organiser une épreuve routière alors qu’elles sont actuellement sous le feu des projecteurs. "C’est difficile pour nous, mais aussi pour les bourgmestres interpelés tous les jours par ce dixième de pour cent de personnes qui sont contre. Mais il ne faut pas faire d’amalgame entre le Spa Rally qui a reçu toutes les autorisations nécessaires et les organisations non autorisées. C’est pourquoi, notre épreuve aura bien lieu, sachant que nous devons tous nous serrer les coudes. Les pilotes en effectuant des reconnaissances respectueuses et les spectateurs en suivant plus que jamais toutes les consignes de sécurité et en étant encore plus réfléchis au bord des étapes spéciales."