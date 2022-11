Ainsi, sur le jogging de 8,6 km, ils étaient 81 à franchir la ligne d’arrivée. Et c’est un habitué des victoires, Stéphane Koninckx, qui s’est imposée en 31’25’’ devant Adrien Vanwerst et Florentin Delhez. Côté féminin, Estelle Mennicken a été la plus rapide (40’29’’) devant Olivia Beckers et Sabine Vanderheyden.

Quant au trail de 20 kilomètres, il a été remporté par Régis Ramelot, en 1h34’43’’ devant François Girretz et Laurent Bovens. Chez les dames, c’est Julia Jaminet (1h57’43’’) qui a été la plus rapide devant Virginie Geraerts et Séverine Thonnard. Cinquante-huit participants ont franchi la ligne d’arrivée.

Prochaine manche du Challenge: la Corrida de Spa (7km) le vendredi 9 décembre (20h). Mais avant cela, le toujours très attendu et exigeant tracé (70,6km) de Olne-Spa-Olne ce dimanche dont le départ sera donné à 8h.

Résultats

Biodis Jogging d’Andrimont 19/11/2022 - 8,6 km

1 KONINCKX STEPHANE 31:25:00

2 VANWERST ADRIEN 32:47:00

3 DELHEZ FLORENTIN 33:09:00

4 WEUSTEN CEDRIC 34:05:00

5 DORTHU OLIVIER 34:36:00

6 BARTHOLEMY THIERRY 35:12:00

7 EVRARD AMAURY 35:13:00

8 SPAILIER ULRIC 35:23:00

9 BRUWIER JEAN-PAUL 35:29:00

10 SEYNAEVA MAXIME 35:32:00

11 BACKAERT ALAN 36:12:00

12 POLLET VINCENT 36:40:00

13 DEJARDIN FRED 36:49:00

14 HUPPERETZ PATRICK 37:03:00

15 LAMCHACHTI KALID 37:35:00

16 LIEGEOIS SYLVAIN 38:00:00

17 SPRONCK JONATHAN 38:07:00

18 MUYLKENS PHILIPPE 38:18:00

19 SPAILIER FABIEN 38:22:00

20 DEGROS BRUNO 38:37:00

21 SANGIOVANNI GIAN-CARLO 38:39:00

22 DE CECCO JONATHAN 38:40:00

23 ALBERT JEREMY 39:12:00

24 HEUSSE SACHA 39:30:00

25 WOOLF ALAN 39:37:00

26 SICIM MUSTAFA 40:20:00

27 MENNICKEN ESTELLE 40:29:00

28 EL HAJJAJI ABDEL 40:32:00

29 LAMBERT CHRISTOPHE 40:40:00

30 BECKERS JOEL 40:48:00

31 VANWERST LUCAS 41:06:00

32 CARABIN PHILIPPE 41:45:00

33 SOMJA JEAN-PHILIPPE 42:03:00

34 BONHOMME LAURENT 42:24:00

35 BIDOUL GIL 42:31:00

36 BECKERS OLIVIA 42:48:00

37 EUGENE SEBASTIEN 43:02:00

38 PESSER CHRISTIAN 43:22:00

39 DEGHAYE BERNARD 43:35:00

40 DESSOUROUX JEAN 43:51:00

41 FINET JEAN PAUL 44:00:00

42 VANDERHEYDEN SABINE 44:06:00

43 DECHAMPS XAVIER 44:09:00

44 DE CECCO MICHAEL 44:10:00

45 BRONFORT NICOLAS 44:24:00

46 LAHAYE FRANCOIS 44:28:00

47 THOMAS ARNAUD 44:37:00

48 MENNICKEN ROGER 44:44:00

49 PAULIS ETIENNE 44:52:00

50 DE CECCO FREDERIC 45:01:00

51 ALBERT ROMAIN 45:18:00

52 LOUSBERG ILLONA 45:18:00

53 NADENOEN OLIVIER 45:20:00

54 SOLHEID ULRIC 45:34:00

55 CORNETTE JEAN-MICHEL 45:51:00

56 BEAUWENS MAGALI 46:06:00

57 REMACLE ROMAIN 46:33:00

58 CAPIER JEAN-MARIE 47:40:00

59 JUNGBLUTH RAYMOND 47:45:00

60 MAURAGE SOPHIE 47:47:00

61 TOUSSAINT JULIEN 47:47:00

62 PETERS LAURENCE 47:59:00

63 PITZ CHRISTOPHE 47:59:00

64 GABEZ LINDSEY 48:01:00

65 LETOR CLAIRE 48:03:00

66 SEVRIN CLÉMENCE 48:03:00

67 MARCHAL AMAURY 48:03:00

68 MAWET NATHALIE 49:21:00

69 GREIMERS DIMITRI 49:40:00

70 COMPERE MICHAEL 49:40:00

71 FETTWEIS GAELLE 50:02:00

72 GRANDJEAN MORGAN 50:08:00

73 TERRADE YVES 50:22:00

74 GRANDJEAN JEAN LOUIS 51:20:00

75 CLOSSE DELPHINE 52:02:00

76 DODEMONT STEPHANE 53:41:00

77 BONHOMME NICOLE 54:31:00

78 BERTRANG JULIEN 59:30:00

79 LECOQ SOPHIE 01:02:20

80 BILLARD HENRI 01:04:13

81 HERZET MARLENE 01:04:15

Napoléon’s Trail ( Andrimont ) 19/11/2022 - 20,5 km

1 RAMELOT REGIS 01:34:43

2 GIRRETZ FRANCOIS 01:37:26

3 BOVENS LAURENT 01:40:49

4 CLAUDOT FRANCOIS 01:42:31

5 PIRLET SIMON 01:43:54

6 GODELAINE STEPHANE 01:45:16

7 FRERE SEBASTIEN 01:47:59

8 WIELOCKX MICHEL 01:48:38

9 MOONEN FABRICE 01:52:17

10 GREGOIRE JEAN PHILIPPE 01:53:03

11 ALAIN SIMONIS ALAIN 01:53:23

12 BERGENHUIZEN EDDY 01:54:16

13 JAMINET JULIA 01:57:43

14 BAUTE BENOIT 01:58:56

15 JAMAR JULIEN 01:59:34

16 GERAERTS VIRGINIE 02:00:43

17 SCHOENMAKERS BENOIT 02:01:03

18 SCHNAKERS ARNAUD 02:02:02

19 ROSA HUGUES 02:02:29

20 THONNARD SEVERINE 02:02:29

21 DUJARDIN ANDRE 02:02:45

22 BONBOIRE DAVID 02:03:16

23 COLSON DAVID 02:03:19

24 PAQUAY MARC 02:03:42

25 LEJEUNE DELPHINE 02:04:26

26 PIRENNE MARC 02:04:55

27 BEMELMANS NICOLE 02:05:07

28 KEVELAER BEATRICE 02:05:34

29 LEMAL DENIS 02:05:46

30 DAUBY ELISABETH 02:06:47

31 HOCK MICHAEL 02:06:47

32 FASSIN JEAN-FRANCOIS 02:07:18

33 JOASSART MARTIN 02:07:51

34 MARTINEZ DAVID 02:09:56

35 GRIGNARD ERIC 02:10:44

36 GAROT JEAN_YVES 02:11:31

37 OUDE NIJHUIS LARS 02:11:36

38 WOUTERS PAUL 02:14:17

39 GROULAND LOUIS 02:14:50

40 MOHRING THIBAULT 02:14:51

41 DEPREZ ANTHONY 02:16:07

42 SIMON DORIAN 02:16:08

43 STAINIER ERIC 02:16:23

44 NYSSEN PIERRE 02:16:24

45 JAMINON CHRISTIAN 02:16:40

46 DEBATY JULIE 02:17:12

47 LOUVIAUX CINDY 02:17:13

48 ANTOINE AURELE 02:17:17

49 CICCARELLA TONY 02:18:26

50 SCHMETZ MARCEL 02:19:02

51 NECKEBROEK RONY 02:21:28

52 THOMAS XAVIER 02:22:46

53 ARGIOLU RAPHAEL 02:23:33

54 FEY PHILIPPE 02:23:39

55 CHARLIER ALEXANDRE 02:24:04

56 COLSON CHARLES 02:25:06

57 WAGNER FLAVIE 02:26:27

58 ALENIERE EMMA 03:43:15