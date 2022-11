Stavelot a été plus concret qu’Amblève en zone de finition

"Suite à notre large succès du match aller, Amblève voulait sa revanche mais on a su répondre présent", se félicite le défenseur stavelotain Alen Kalac. "Grâce à cette belle victoire, on repasse devant et ça fait du bien au moral."

Du côté visiteur, la déception est bien sûr de mise.

"On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes", estime le coach Robin Demarteau. "On a trois belles occasions pour ouvrir le score mais on n’arrive pas à concrétiser. On se fait ensuite punir par Stavelot."

Stavelot 3 – Amblève 1

Buts: Machu (1-0, 15e), Troch (2-0, 27e), Boucha (3-0, 44e), Goenen (3-1, 86e)

Capés à Stavelot: Peso 3, Machu 2, Thys 1.

Capés à Amblève: Roderburg 3, Keller 2, Ekissi 1.