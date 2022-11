L’équipe dames de Minerois A salue le retour à la compétition de la joueuse Sophia Heck pour son déplacement le plus court de l’année à l’Astrid Herstal. L’Allemande présente le meilleur classement individuel (B2) de son équipe mais est logiquement en manque de repères. Surtout, assez vite dans l’après-midi, des douleurs au dos se réveillent au point qu’elle ne termine pas son dernier match.

Et les pépins physiques ne s’arrêtent pas là. Anaïs Lambiet est rapidement gênée par une hanche meurtrie. Finalement, seule Clara Ceulemans évolue libérée. "Mais en face, il y avait deux joueuses série A avec Lauranne Hackemack et Jennifer Tasia" explique Lambiet. "Et tout simplement, nous étions impuissantes." D’ailleurs, en simple, la feuille de match renseigne uniquement des scores de trois sets à zéro. "Après, en troisième joueuse, les locales alignaient une joueuse D6", complète la capitaine minière. "Car c’est la guigne chez elles aussi avec Florence Van Acker et Perrine Clement qui sont blessées."

En conséquence, l’équipe phare en dames est onzième au classement. Le match de la semaine prochaine contre Ecaussinnes, dernier, sera important. "Je pense qu’on peut gagner et éviter la dernière place", se projette notre interlocutrice. "Après le niveau de la superdivision est plus homogène que la saison passée et la lutte sera serrée pour se maintenir. Si on y arrive, tant mieux. Mais c’est difficile avec l’effectif décimé par les blessures. Et puis l’objectif prioritaire reste de faire monter l’équipe B vers la nationale 2 pour resserrer les niveaux entre les deux premières équipes."