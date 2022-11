Fred Thelen signe un quadruplé et offre le derby au Celtic Aubel, face à HDKP Herve

"On attendait un match référence depuis des semaines et on l’a signé aujourd’hui", se réjouissait l’excellent gardien aubelois Maxime Colson. "Nos adversaires s’étaient déplacés en nombre afin de nous mettre la pression et c’était assez compliqué à gérer en 1re période. Mais nous étions également surmotivés à l’idée de jouer ce derby, on ne pouvait pas le perdre. Notre défense a été solide, et Fred Thelen a réalisé des prouesses, c’est ce qui a fait la différence."

Le début de rencontre est équilibré et les deux équipes tentent de prendre l’ascendant. Après 10 minutes, l’ouverture du score est signée Thelen en faveur du Celtic, mais la réaction des visiteurs ne se fait pas attendre puisque, moins d’une minute plus tard, l’égalisation surgit des pieds d’Anthony Niro.

Le match se décante après la pose, et les visiteurs dominent clairement les débats, mais Maxime Colson se montre impérial dans sa cage. L’expérimenté bloc aubelois évolue très bas et procède efficacement en contre-attaque, ce qui permet à Frédéric Thelen d’inscrire un incroyable quadruplé, portant ainsi le score à 4-1. En fin de rencontre, Julian Demarteau trouvera la faille et inscrira un but plus que mérité pour les Herviens.

HDKP, qui aura proposé un football chatoyant, peut nouer certains regrets. "Nous sommes forcément déçus", avouait Anthony Niro. "On a eu la mainmise sur toute la 2e mi-temps mais on s’est fait avoir en contre. On n’a cependant pas à rougir de notre prestation, car, même menés, on a continué à bosser. Au final, cette rencontre s’est jouée sur des détails et on doit garder le positif, notre mentalité était exemplaire et c’était un régal d’évoluer devant nos supporters venus nombreux."