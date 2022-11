Elsaute met Ster-Francorchamps au tapis: « C’est du bon et beau boulot »

À la reprise, on s’attend à ce que les visiteurs reprennent du poil de la bête mais c’est l’inverse qui se produit puisque Mike Corman double la mise en enroulant parfaitement sa frappe. Celle-ci termine dans le petit filet d’un Julien Crespin pantois et c’est 2-0 et on ne voit pas comment les Rouge vont pouvoir revenir après ce nouveau coup de massue. "On a été dépassé dans tous les compartiments du jeu. De plus, leur second but est la copie conforme du premier but et pourtant on avait insisté là-dessus à la pause. Elsaute nous a dominés de la tête et des épaules, on a vu qu’on ne boxe pas dans la même catégorie" dixit Marcin Gdowski, le T2 sterlain.

La rencontre se termine avec une maitrise totale des locaux qui inscriront un nouveau but avec l’aide de leurs adversaires. En effet, sur une remise trop courte pour Crespin, celui-ci se verra contraint de dégager en taclant et le ballon est dévié par Damien Boreio dans son propre but, pour offrir le but gag de la soirée à ses hôtes et faire 3-0. "Au-delà du résultat, je suis fier de mes gars après leur prestation aboutie. Je ne vais pas faire la fine bouche car planter trois buts à Ster et maîtriser la rencontre de bout en bout, c’est du bon et beau boulot de la part de mon groupe" précise le T1 des locaux, Boris Dome.

Elsaute 3 – Ster-Francorchamps 0

Arbitre: M. Kizedioko.

Cartes jaunes: Joao.

Buts: Fassin (1-0, 38e), Corman (2-0, 48e) Boreio csc (3-0, 68e).

ELSAUTE: François, Fassin (79e Colson), Williot, D’Affnay, Campo (84e Ameur), Dirix, Dohogne, B. Deville, G. Deville, Corman (74e Lefort), Diané (84e Roggemans).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Joao (76e Delhez), Restiglian, Boreio, Raskin, Calisgan (63e Crisigiovanni), Gilis (65e Dardenne), Thelen, Scheffer (72e Domken).