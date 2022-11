Edward Still à l’AS Eupen: « Une envie à la fois brûlante et calme d’un nouveau défi »

Les Eupenois vont profiter des prochaines semaines pour mettre l’accent là où il faut. "Le groupe manque de stabilité défensive. Pour y remédier, cela doit être une force collective. On doit aussi travailler la gestion des transitions. Tout en continuant à insister sur les forces, avec des profils offensifs intéressants. Il y a de la profondeur et des qualités individuelles en un contre un", expose le nouveau coach.

Après seize mois passés au Sporting de Charleroi, le tacticien de 31 ans estime que c’était le bon moment pour débarquer à Eupen. "Après ma période à Charleroi, j’ai eu le temps pour comprendre les difficultés qu’il y avait eues, pour maintenant être plus fort. Je n’avais pas besoin à tout prix d’un nouveau challenge, mais l’important était que je me sente frais et ouvert. L’opportunité s’est présentée au bon moment, avec une envie à la fois brûlante et calme d’un nouveau défi", commente-t-il.

« Des profils extérieurs ne sont pas la priorité »

Mais la tâche ne s’annonce pas aisée pour autant… Quinzièmes avec seize points au compteur avec un prochain match, déjà capital, qui se profile à Seraing le 23 décembre, les Eupenois n’ont déjà plus tellement droit à l’erreur. "Nous devrons être présents. On va profiter du calme maintenant pour créer une structure et une dynamique positives." Avec des renforts en ligne de mire ? "Des profils extérieurs ne sont pas la priorité. On va profiter de la trêve qu’on a pour préparer notre prochain match avec les profils que l’on a."

On le sait: avec Edward Still, son frère Nico Still rejoindra également le club, en tant qu’entraîneur adjoint. Ce dernier formera, avec Kristoffer Andersen et Mario Kohnen, le staff des entraîneurs assistants. Pour rappel, le duo Andersen-Kohnen avait été propulsé à la tête de l’équipe à la suite du limogeage de Bernd Storck. Avec un bilan de quatre points sur neuf en championnat. "On va s’appuyer sur leurs connaissances du noyau ainsi qu’à l’amour et à l’attachement qu’ils portent au club", explique-t-il, avant de prévenir: "Je ne compte pas mener une révolution, le club n’a pas besoin de cela. Mais plutôt une évolution, en se basant sur les compétences humaines du staff déjà en place."

Quant au directeur général du club, Christoph Henkel, il se félicite d’avoir su attirer le jeune coach à Eupen. "Je suis persuadé que c’est un bon choix. Pour sa compétence, qui inclut sa faculté d’analyse et sa connaissance de la D1 belge. Mais aussi pour sa faculté de communiquer et son désir de collaborer avec tout le monde au sein du club", a-t-il précisé en accueillant le successeur de Bernd Storck.