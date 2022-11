Dames: Minerois B compromet son objectif de montée

En Wallonie-Bruxelles, Minerois B fait la mauvaise opération en s’inclinant au Logis Auderghem qui lutte pour le maintien. Leslie Delhez gagne deux matchs et Adèle Ramelot rapporte une victoire individuelle. Mais Romane Gilles reste impuissante et c’est une défaite 7 à 3. Surtout l’équipe voit la deuxième place s’éloigner à quatre points.

La première provinciale ne donne que des satisfactions. Tiège A l’emporte sur le Titi Oupeye C. Emily Royen et Clara Croce sont invaincues, Elise Pironet gagne un match. Les jeunes Tiégeoises sont en tête à égalité avec Oupeye B. Dans cette même série, Minerois C était bye. Aux points perdus, les Minières sont à l’affût avec un seul point de retard sur Tiège et Oupeye. Les filles de Froidthier vont jouer successivement leurs deux adversaires directs et seront les arbitres du titre. Attention aussi à Oupeye qui présente la particularité d’aligner ses équipes A, B et C dans la même série !

En deuxième provinciale, Montzen A veut monter. Ce week-end, Prayon, jusque-là invaincu, a été nettement écarté, 9 à 1, par une équipe qui combine l’expérience d’Anny Spee et la jeunesse de Fanny Renkens et Anaïs Van Egdom. Dès la semaine prochaine, l’équipe sera face à son destin en jouant Ans B qui est l’autre concurrent pour la montée. L’équipe de Minerois D est une équipe de jeunes joueuses en développement. Et elles apprennent vite. La preuve par leur victoire 6 à 4 sur Ans C. Maeva Enriqueta, Émilie Coucke et Eline Vigreux décrochent chacune deux victoires individuelles. Enfin Tiège B était bye. Cette équipe a le même objectif de découverte du ping féminin.