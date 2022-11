D3C: SJS Aubel s’incline face à la lanterne rouge, THL Dison et Ottoman Verviers s’affrontent ce vendredi

En déplacement à Gedinne United (9e), le TH Logistic Dison (désormais 4e) n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 4-4. Manchigov (2), Van Acker et Terbag ont inscrit les buts disonnais. "C’était un jour sans, on n’était vraiment pas dedans", constate Selim Tinik. "Nous étions menés 4-1 à dix minutes du terme et nous avons eu le mérite de revenir, mais ce match est à oublier, on est déjà focus sur la prochaine rencontre qui sera très importante, puisque nous jouerons le derby à domicile face à Ottoman Verviers ce 25 novembre (21h)."

Même résultat pour Ottoman Verviers justement, qui a partagé l’enjeu face au leader, le BAT 81 Tintigny. "C’était un match équilibré face à une équipe bien organisée", explique Umit Bariskan. "Avec un peu plus de réalisme, on aurait même pu l’emporter et c’est un peu frustrant. Mais ce match nul face au 1er reste une bonne performance." Momo Duran, Akin Ozdemir, Umit Bariskan et Altan Keltes sont les buteurs côté verviétois.

Rien ne va plus en revanche pour Saint-Jean-Sart Aubel, battu 8-6 face à la lanterne rouge Wallons-Y Fallais (3 buts de Crasset, 2 de Schwontzen et 1 de Galère). "On s’est procuré beaucoup d’opportunités mais le gardien adverse a sorti un tout gros match, et on s’est fait punir derrière", peste Antoine Baltus. Les Orange et Noir (10e) devraient rencontrer Gedinne (9e) ce vendredi soir s’ils parviennent à réunir un nombre de joueurs suffisant. "Étant donné que tout le monde joue sur pelouse le lendemain, ça va être compliqué de trouver des volontaires pour cette partie", craint Antoine Baltus.