Vincent Heins (Ster-Francorchamps) : « Elsaute est en pleine bourre mais … »

À Ster-Francorchamps, la forme du moment est bonne. Les Rouge et Blanc viennent d’enchaîner deux bons résultats et ils entendent bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. "Sur une rencontre, mes gars sont capables de battre tout le monde, lache Vincent Heins le T1 sterlain. Elsaute est en pleine bourre actuellement mais on a prouvé au match aller (NDLR: 0-0 à 10 contre 11 pendant 65 minutes) qu’on pouvait rivaliser avec eux. Cela dit, les elsautois ont bien grandi depuis lors et ils sont clairement les favoris pour cette rencontre, donc nous n’avons pas la pression de notre côté", poursuit-il.

« Les pendules à l’heure »

Le mentor étoilé a l’habitude de se voir attribuer l’étiquette de favori depuis le début de cet exercice et il n’a aucun mal à vivre avec ça. "Tous nos opposants tentent de nous mettre sous pression mais on assume. Notre équipe a été bâtie pour jouer le top 5, on ne s’en cache d’ailleurs pas mais nous n’avons jamais dit que nous prétendions aux lauriers. L’objectif est de jouer le tour final et mes joueurs ont bien compris qu’il fallait prendre match après match. J’ai remis les pendules à l’heure après notre défaite à WBO et le groupe a entendu mon message. Ce qui fait notre force c’est que l’on compte treize buteurs différents dans nos rangs et donc le danger peut venir de partout."

Voilà les troupes de Vincent Heins prévenues…

Elsaute – Ster-Francorchamps (Jeudi, 20h)

Arbitre: M. Kizedioko.

ELSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Williot, Dohogne, Piette, Corman, Diané, Roggemans, Colson, Dirix, Lefort, Maréchal, Ameur, Fassin, Campo.

Absents: Bomboir, Filali (blessés), Counet (pas repris). Maréchal, Piette, Tossings et Diané sont incertains.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Ndofunsu Joao, Wangermez, Raskin, Domken, Calisgan, Thelen, Gilis, Restiglian, Boreio, Delhez, Scheffer, Dardenne, Crisigiovanni.

Absents: Chandelle (blessé), Hermant, Vronen (pas repris).