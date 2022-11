La jeune Eloïse Rahir a en effet décroché le titre en Espoirs 125 au terme d’une saison presque parfaite. Elle a remporté trois victoires et est montée sur la deuxième marche du podium lors des cinq autres épreuves disputées. On n’oubliera pas sa belle performance réalisée sous les couleurs belges lors du trial des Nations en Italie. À n’en pas douter, il faudra compter avec elle lors des prochaines saisons tant sur dans notre pays qu’à l’étranger où elle compte également se faire remarquer.

Eloïse Rahir ne fut pas la seule à remporter un titre cette année. Nolan Corman s’est imposé en catégorie Loisir en réalisant lui aussi une saison parfaite avec cinq succès et trois deuxièmes places. Il devance au décompte final Cindy Requier. Une troisième couronne est également venue récompenser un pilote du Royal Dison Moto Club. Leo Gonzalez a coiffé les lauriers chez les Juniors avec notamment six succès à son actif. Une catégorie où l’on retiendra encore les quatrième et cinquième places respectives de Florent Mohring et Romain Corman, alors que Sammy François terminait cette saison avec le titre de vice-champion de Belgique chez les Randonneurs.

Preuve que la relève semble assurée dans le monde du trial régional.