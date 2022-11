Thierry Neuville au Spa Rally avec LifeLive

Le pilote de Saint-Vith ne sera toutefois pas au volant de son habituelle Hyundai WRC, mais d’une BMW M3 Groupe A récemment acquise par LifeLive, la société dirigée par son frère Yannick. Déjà connue pour la conception et la fabrication de cross cars, ce sera une grande première pour l’équipe germanophone pourtant expérimentée dans le domaine des épreuves routières. Une belle l’occasion pour mettre en avant ses nouveaux services d’assistance, mais aussi de mise en location de véhicules de rallye. Avec cette participation, la jeune entreprise souhaite promouvoir le développement de ses activités en vue de la saison prochaine avec un service de qualité et sur mesure suivant les demandes du client. L’entretien, la préparation et la restauration feront encore partie de l’offre ayant pour objectif de couvrir l’ensemble des prestations dans cette discipline.

"Toute l’équipe a grandi aux côtés de Thierry et a participé avec lui à de nombreux rallyes en Belgique", rappelle Dimitri Van Hoof, le team manager de LifeLive. "Aujourd’hui, nous sommes prêts à mettre en avant nos compétences dans ce domaine, et c’est à Spa que nous souhaitons démontrer notre savoir-faire. Avec Thierry, bien sûr."

Une nouvelle qui ne peut que ravir les organisateurs, à commencer par Carolane Jupsin, la directrice de course. "Nous sommes évidemment ravis de pouvoir compter sur la présence de Thierry, qui a décidé de venir s’amuser et performer sur notre parcours à la fois technique, rapide et surtout varié."

Le rendez-vous est pris.