Alors que Trooz a vaincu Pierreuse 15-0 (rien que ça), Xhoffraix a fait le job pour rester au contact, en position de dauphin (31 points chacun). C’était contre le FC Eupen: 4-1. Cathleen Keller, Sarah Reyniers, Alice Favarin et Caroline Muller ont marqué dans le camp local. Fleur Niessen a réduit l’écart pour le compte des Eupenoises.

Pour sa part, Bellevaux B ne s’est pas promené lors de la réception de la lanterne rouge, Andrimont (2-1). C’était d’ailleurs toujours 0-0 au repos. Les Canaries… ont même ouvert le score au retour des vestiaires, sur une longue balle venue de la défense. "Après avoir fait quelques changements de joueuses et surtout de tactique, avec beaucoup d’encouragements et surtout une très bonne réaction au discours assez dur à la mi-temps, Bellevaux attaque et marque deux fois de suite grâce à Olivia Thunus", dit Abdullah Aca. Franchimont, enfin, s’est débarrassé de Magnée par un 4-0. Les fleurs ont été plantées par Jade Eloy, Chelsea Frédérick, Daphné Hagelstijn ainsi que Cléa Nontanovanh.

Prochains matchs le 4 décembre.