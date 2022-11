P1: Bellevaux remporte un « match à ne pas perdre », La Minerie corrige La Calamine

Très proches au classement général, Bellevaux et Aubel s’affrontaient avec l’objectif de remporter les trois points (évidemment) afin de rester dans le bon wagon. Ce sont finalement les troupes d’Abdullah Aca qui y sont parvenues: 2-0, via des buts de Naila Karangwa et Ana Maria Petrache. "Nous avons confisqué la balle à Aubel dans les 30 premières minutes. Notre but vient sur corner", raconte le coach des Malmédiennes. Par contre, "notre démarrage de deuxième mi-temps a été catastrophique". Mais grâce à des remplacements et changements tactiques, "nous avons relevé la tête et marqué à la 65e sur une action individuelle". Dans les dix dernières minutes, "notre gardienne Marine Pagnoul sauve la fin de match grâce à ses nombreux arrêts. C’était un match à ne pas perdre. Nous avons fait le “taf” et revenons avec les 3 points. Encore un grand merci à Aubel d’avoir accepté le changement de terrain, vu le rallye." Chez les Vertueuses, l’analyse est logiquement moins positive. "Aubel ne respecte pas les consignes et se fait surprendre en première période sur une belle tête provenant d’un coup franc imaginaire… Grossière erreur d’arbitrage reconnue par le coach adverse", regrette ainsi la joueuse-entraîneuse Audrey Welter. "Heureusement, réaction très positive de la part de nos joueuses en seconde période – après la remontrance nécessaire – mais tout autant stérile." Ce 27 novembre, Aubel est la seule équipe verviétoise à jouer. Ce sera à 11h, contre un Seraing Athlétique qui sort d’un forfait. "Je les ai contactés, apparemment on joue."