Le ping féminin, convivial et compétitif

Le CTT Minerois fait office de référence quand on parle du tennis de table au féminin. Sa force est de présenter des équipes à plusieurs échelons jusqu’à la superdivision. Comment expliquer une si longue tradition jusqu’au plus haut niveau ? Anaïs Lambiet a bien sa petite idée. "Le positif engendre le positif", explique-t-elle. "Le club a fait beaucoup pour les dames et en retour, les dames le rendent bien. Mon papa n’est certainement pas étranger à cette attention mise sur les jeunes joueuses en formation. Moi-même, j’ai été imprégnée de la philosophie du club et j’ai toujours privilégié l’interclubs dames. D’abord, en tant que jeune, la compétition du samedi après-midi était idéale. Mais encore aujourd’hui, je joue en dames pour l’aspect sportif. Si je dépanne en hommes, c’est pour le loisir." Et puis le parcours pongiste peut déboucher sur de belles et longues amitiés. C’est le cas pour Anaïs avec Maïté Heyeres ou Anne-Catherine Godefroid par exemple. Tout cela donne l’envie à ces joueuses de rester dans les salles, même lorsque la vie de famille évolue avec l’âge. Anny Spee présente un autre profil.