Pour rappel, la rédaction sportive de L’Avenir Verviers (re)lance ce concept mais, cette fois, il s’agit d’une équipe transversale, interdivisions et interséries.

Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

Voici l’équipe type concoctée cette semaine.

Derrière

Comme gardien de but, nous retrouvons Xavier Stassen (Hombourg, P1). Il a remplacé le coach Michel Schwontzen (qui a démissionné en début de semaine) au pied levé et il a été déterminant dans la victoire de Hombourg à Fize.

À gauche, Brandon Deville (Elsaute, P1), l’ancien pro a débloqué la rencontre face à Sprimont B en ouvrant le score d’un superbe lob. À droite Alexandre Soares (FC Trois-Frontières, P2C) s’est installé (à seulement 19 ans) dans le onze de base et confirme de semaine en semaine.

Dans l’axe, nous retrouvons Philippe Kroha (La Calamine B, P2C) qui a été solide face à Weywertz. À ses côtés Jérémy Zander (Xhoffraix, P3D) qui a réalisé une grosse prestation face à Honsfeld. Il a été solide, malgré la courte défaite des Xhoffurlains.

Milieu

À gauche, Tom Pauporte (Aubel, P1). Double buteur, avec une grosse débauche d’énergie dans lors de la victoire aubeloise à Malmedy.

Cette semaine, notre axe central de notre milieu de terrain est composé de Jordan Bissen (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) et Gédéon Kuavita (Heusy, P2C). Arrivé cette saison, le milieu défensif est presque devenu indispensable à Raeren-Eynatten.

Le Heusytois a montré toute l’étendue de son talent dans le derby contre Franchimont. À droite, Audric Vicqueray (Malmedy B, P4G). Envoyé en P4 par le coach de la P1 Selatine Denis, le joueur de P1 a inscrit un triplé avec la seconde équipe des Dragons.

Attaquant

Nous retrouvons une paire inédite dans notre ligne d’attaque avec Anthony Rogister (Saint-Vith. P3D) qui a encore inscrit un quadruplé face à Walhorn et Guillaume Legros (Dison, D2 ACFF).

Face à Hamoir son ancien club, "Giggs" a encore été au four et moulin durant tout le match. Il ne lui a manqué qu’un petit but.

Il a d’ailleurs été chaleureusement ovationné par tout le public en fin de rencontre.

Ils auraient pu… mais

Cédric Arend (Espoir Minerois, P2B), Moussa Diané (Elsaute, P1), Corentin Remacle (Aubel, P1), Medhi Ben Sellam (RCS Verviers, P2C) et Jeffrey Bormann (Honsfeld, P3D) auraient pu aussi intégrer l’équipe.

Le coach

Pascal Jost (Honsfeld, P3D) est en tête de la série avec son équipe et il n’hésite en plus pas (du haut de ses quarante ans) à monter au jeu pour fermer la baraque en fin de partie.