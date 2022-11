Youri Bonnechère (Raeren-Eynatten): « Prouver que j’ai le niveau pour la nationale »

Systématiquement titulaire depuis la mi-août, ce dernier s’affirme déjà comme le patron de la défense frontalière. "Après plusieurs saisons en P1, j’avais vraiment envie de prouver que je pouvais jouer à l’échelon supérieur", explique-t-il. "J’ai eu l’opportunité de le faire ici et je ne regrette absolument pas de l’avoir saisie. Je me sens bien intégré dans le groupe et j’enchaîne les matchs. À titre personnel, je ne pouvais pas espérer mieux."

À titre collectif par contre, Raeren-Eynatten peut mieux faire que la neuvième place actuelle et cela, l’arrière central en est bien conscient. "On est quasiment à chaque fois supérieur à notre adversaire dans le jeu mais on oublie de marquer", analyse le numéro 20 raerenois. "On en devient même parfois stérile parce qu’on veut faire trop beau. Le coach nous a demandés depuis le match contre Sprimont de pratiquer un foot plus efficace et ça porte ses fruits. On commence à trouver le juste milieu entre les deux et ça s’en ressent sur nos résultats."

Avec six points sur six engrangés depuis lors, les Jaune et Noir semblent en effet sur la bonne voie. D’autant plus qu’en cas de victoire à Givry (l’avant-dernier) samedi prochain, ils pourraient réintégrer la colonne de gauche et même se rapprocher fortement du top 5. "Selon moi, c’est une place qui cadre bien plus avec la qualité du groupe et de ce qu’il produit mais en foot, il n’y a qu’une vérité: les buts et les victoires. À nous de plus l’oublier !"