Robin Dethier avec Malmedy B: « Un triplé qui fait du bien pour le moral »

Malgré le fossé de trois divisions qui sépare les deux équipes du club, la "B" est occupée à faire un beau championnat et pointe en tête de la P4G. Pour la réception d’Heusy B, ils ont enfilé pas moins de huit buts, avec notamment un triplé à mettre à l’actif de Robin Dethier, de quoi avoir le moral au beau fixe. "Cela fait du bien pour la confiance. Et puis, l’équipe tourne bien et si je sais apporter mon expérience aux plus jeunes, c’est top. Avec ce genre de résultat, on reste en bonne place et la pression est sur les autres formations", explique-t-il. En provenance du club de Xhoffraix il y a deux ans pour évoluer avec la P1, cet habitant de Malmedy nous raconte que la concurrence fait rage cette saison et il accepte sa situation délicate. "L’équipe A est bien balancée cette année et les joueurs présents apportent la satisfaction attendue. C’est à moi de me battre pour réintégrer le groupe et gagner ma place sur le terrain. Mon objectif est de jouer le plus haut possible donc c’est légitime de vouloir évoluer avec la P1. De plus que, ce sont mes amis qui évoluent dans cette équipe qui ont été la raison de ma venue au club" explique celui qui vient d’être diplômé d’HEC et travaille en tant que commercial, au Luxembourg.