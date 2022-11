C’est effectivement la première fois que j’étais sur la feuille officielle. J’ai bien vécu cette première expérience car les entraînements avec Pepinster et l’équipe m’ont permis d’être dans de bonnes conditions. Je n’étais donc pas stressé. La plus grosse différence avec la R2, c’est la vitesse du jeu.

Pourquoi Pascal Horrion, le coach pepin, t’avait-il sélectionné cette fois plutôt que d’autres jeunes habituellement retenus dans le noyau de TDM2 ?

Je ne sais pas, j’ai peut-être juste plus répondu à certaines attentes du coach lors de la semaine. Sur ma prestation, je pense avoir fait le job défensivement. Au niveau offensif, cela viendra avec le fait de pratiquer un maximum à ce niveau.

Qu’attends-tu de cette saison avec Pepinster ? Sais-tu si tu seras du prochain déplacement au Royal IV ?

Je veux apprendre de joueurs d’expérience et qui sont bienveillants. Également, me confronter à plus fort que ceux contre qui j’ai eu l’habitude de jouer, de quoi me challenger, me motiver à atteindre un bon niveau. Et non, je ne sais pas encore si je serai retenu, les sélections se font le jeudi.