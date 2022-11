Le cinq du week-end: voici les joueurs choisis ce 22 novembre 2022 dans l’Avenir Verviers

Raph Perin a encore une fois été extrêmement précieux avec 22 points inscrits et un gros boulot défensif réalisé pour le compte d’Aubel qui se replace de plus en plus au général.

Mourad Chikhaoui (15 pts) a imposé son physique et son expérience dans le derby disputé à Henri-Chapelle. Tout profit pour Dison-Andrimont qui s’inscrit de plus en plus dans le Top 3.

Sacha Gorlé (18 pts) était lui très important sous l’anneau aubelois, derrière comme devant.

Thomas Nyssen (16 pts) revient de plus en plus fort à Pepinster. Il a réalisé un gros début de match et doit juste encore retrouver le rythme pour enchaîner les minutes de jeu.