Christophe Romain blessé

Christophe Romain, l’entraîneur de Soiron, était absent lors de l’exploit des siens au FC Eupen (1-4), dimanche dernier. Et pour cause, il souffre d’une rupture du tendon d’Achille et devra se faire opérer ce mercredi. Le T2 Laurent Godart ainsi que tous ses joueurs tiennent à lui dédier cette belle victoire.

Alex Sacré toujours T1

Le mentor de l’Union Limbourg avait prévu de démissionner de son poste de T1 ce dimanche, en cas de contre-performance de son équipe face au RCS Verviers B. Les Dolhaintois se sont finalement imposés 4 à 3. "J’ai eu très chaud en fin de match, mais mon bail est prolongé", souriait le coach en fin de rencontre.

Fin de série

Le FC Eupen B, qui restait sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives, a chuté face à son dauphin Soiron le week-end dernier. "Cela va nous remettre les idées en place, on se croyait trop fort. On doit repartir de zéro, et travailler encore plus à l’entraînement", prévenait le coach Andy Malmendier. (Fa. Ro.)

Provinciale 4G

Formation

Ce mardi, les équipes seniors de Malmundaria seront au repos. En effet, l’ancien arbitre Luc Melotte viendra à la buvette donner une formation aux joueurs concernant les nouvelles règles du jeu. (F.Pa.)

Sortie sur blessure pour Pholien Blaise

Le joueur de Bellevaux a dû quitter ses partenaires après cinq minutes en seconde période, en raison d’une blessure. Si la gravité exacte n’a pas encore été déterminée, une fracture semble écartée. Pholien Blaise passe une IRM ce lundi.

Un joueur de champ dans les buts de Honsfeld B

Sorti sur blessure juste avant la demi-heure, Dennis Harth a cédé sa place au défenseur Robin Reiners dans les cages d’Honsfeld B. Le résultat ? Un but malheureux concédé en fin de première période, avant un bon second acte.

Bullange se prépare à affronter Heusy B

Ce jeudi, Bullange disputera une rencontre amicale face à Elsenborn (P3) sur le terrain synthétique de Honsfeld afin de préparer la rencontre du 4 décembre, sur le terrain synthétique de Heusy B. Les joueurs sont dispensés de l’entraînement de ce mardi. (Lo. Wo.)