Matchs samedi soir

Les rencontres Blegny – Olne et Saive – Battice se joueront ce samedi soir. Respectivement à 18h et à 19h.

Absences à Battice

Pour le déplacement à Saive, le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal devra se passer d’Ernesto Ramirez, suspendu et de Bryan Mosca qui sera retenu au travail.

Renforts de P1 à Aubel B

Pour le déplacement à Blegny, les Aubelois pouvaient compter sur les renforts de P1, Jean-Yves Colling et William Lennertz. (Ph. Du.)

Provinciale 2C

Trois-Frontières et Welkenraedt privés de leurs capitaines

Blessé à la cheville, le capitaine du FC3F Romain Renardy est sur la touche pour deux semaines encore. Corentin Plom, celui de Welkenraedt, ne devrait plus jouer en 2022. Il soigne une déchirure de 6 cm à la cuisse.

Amblève champion d’automne

Son succès contre Sart (2-1), cumulé à la défaite surprise de Stavelot (1-2 contre les Hautes Fagnes), permet à Amblève de terminer le premier tour à la première place. "On ne boude évidemment pas son plaisir mais, comme on dit, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens", nous glissait le T1 Robin Demarteau.

Stavelot doit régler la mire

Du côté Stavelotain, le mentor Julien Godard reconnaissait les mérites de son adversaire les Hautes Fagnes. Pour lui, la lanterne rouge s’était déplacée chez le leader avec l’intention de jouer. Par contre, il pointait les difficultés de son équipe en zone de conclusion: "On perd ce match parce qu’on ne marque pas. Pour le moment, devant le but, on est moins tueur."

Les jeunes font parler d’eux

Monté au jeu à la 86e, le jeune Noé Spoden (17 ans) a offert la victoire aux Hautes Fagnes quatre minutes plus tard. Le Calaminois Tristan Errens, 17 ans lui aussi, a quant à lui inscrit le second but des siens six minutes à peine après être monté sur la pelouse.

Un gamin dans les buts

La semaine dernière, c’était le gardien des vétérans Fabrice Koenigs qui avait défendu les filets de Waimes Faymonville. Ce dimanche, c’est le tout jeune Fabien Leloup (16 ans) qui avait pris le relais. Si son équipe s’est inclinée contre Trois-Ponts (2-4), il n’en a pas moins livré une très bonne partie. À noter que Maxime Mélotte, lui aussi U17, a également fait ses grands débuts lors du même match. (J-P.H.)