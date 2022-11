Jonathan Monte (Aubel): « J’ai toujours voulu avoir Tony Niro comme coach »

Arrivé comme numéro 2 la saison dernière, l’ancien portier de Ster-Francorchamps rejoue entre les perches aubeloises, alors que le numéro 1 Laurent Beckers n’était pas blessé. Est-ce que Tony Niro aurait instauré une tournante ? "Non, il y a un numéro 1 et je suis numéro 2. Je dois avouer que je n’étais pas meilleur que Laurent Beckers aux entraînements cette semaine. Je suis même étonné que Tony me fasse jouer depuis deux semaines, alors que Laurent n’avait pas démérité lors des deux rencontres précédentes." L’entraîneur aubelois aurait-il entrevu une baisse de régime de Jonathan Monte et aurait décidé de le faire jouer pour cela ? "Je ne sais pas si c’est le cas, mais c’est possible. Tony Niro a un 6e sens pour cela", rigole-t-il. Après être passé entre autres par Ster-Francorchamps, Battice, Malmedy et Franchimont, Jonathan a atterri à Aubel via Tony Niro. "J’ai toujours voulu l’avoir. Il m’avait déjà contacté il y a quelques années lorsqu’il était à La Calamine, mais cela ne s’était pas fait. Quand il m’a appelé ici, j’ai dit oui sans poser de question. C’est un coach qui voit tout. J’aurais tant voulu l’avoir plus tôt dans ma carrière." Une carrière qui est déjà bien remplie. Le keeper de 35 ans a-t-il encore de quelques belles années devant lui ? "Je ne pense pas. Dans ma tête, il y a 80% de chance que j’arrête. Je viens d’être papa en août, et je vais certainement me concentrer sur ma famille, même si j’aurais voulu arrêter sur une saison pleine", conclut-il.