Alessio Krafft (FC Eupen) : « On n’est peut-être pas assez orgueilleux »

Le joueur de 31 ans a tout connu avec son club formateur. "J’ai vécu la montée de P3 en P2 puis, finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, celle de P2 en P1 la saison passée." Actuellement, le FC Eupen est englué dans la lutte pour le maintien. "On savait qu’on allait être concerné, même si on aurait bien voulu être un peu plus haut dans le classement", analyse l’offensif eupenois. "On connaît nos qualités. On sait qu’on peut faire mieux. On le montre d’ailleurs assez régulièrement. Je ne dirais pas qu’on manque de chance ou de caractère mais on n’est peut-être pas assez orgueilleux."

Dans le noyau eupenois, on reste positif pour la suite de la saison. "Il reste encore pas mal de matches à jouer et assez de points à prendre pour assurer le maintien, qu’on veut atteindre le plus vite possible. Le problème avec la P1, c’est qu’on est tributaire des descendants à l’étage supérieur. Il faudra laisser au moins cinq équipes derrière nous. Personnellement, je reste confiant. Je connais la qualité de notre groupe et je sais qu’on est capable d’y arriver."

Pour y parvenir, les Eupenois devront éviter de perdre des points dans les dernières secondes comme dimanche du côté de l’UCE (1-1). "Ne prendre qu’un point est frustrant au vu du scénario mais nous avons su faire un bon match et c’est là-dessus qu’on doit s’appuyer pour la suite." conclut notre interlocuteur.