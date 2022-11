Après les citrons, Geer revient avec des intentions plus franches et prend les devants via Georges. Le jeune défenseur profite d’un essai de Fadda, repoussé magnifiquement par Crespin, pour ouvrir le score (1-0). Les locaux semblent prendre l’ascendant et sont proches du 2-0. Le centre de Bekaert sur la tête de Fadda passe à côté. Tandis que Cokgezen, bien servi par Vigil Bajo, oblige Crespin à la parade.

Et c’est quand on s’y attend le moins que les Sterlains égalisent. Une belle passe de Joao au second poteau aboutit sur la tête de Thelen qui trompe Aerts (1-1). Le score n’évolue plus malgré de belles possibilités de part et d’autre.

L’adjoint de Vincent Heins, Marcin Gdowski, estimait avoir engrangé un bon point: "C’est très bien face à une belle équipe de Geer qui mérite assurément sa place dans le haut du classement. Le match a été très agréable avec de l’engagement. La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. En ce qui nous concerne, nous encaissons peu de buts. Mais ceux-ci interviennent souvent à la suite de phases arrêtées. Comme aujourd’hui, après une faute évitable. Heureusement que nous égalisons par la suite. Nous avons un gros programme cette semaine. Car jeudi, nous irons à Elsaute qui est, selon moi, le futur champion. Nous essayerons de ne pas revenir de là les mains vides. J’y crois, car nous avons un groupe réceptif avec une bonne mentalité. Notre objectif reste toujours d’atteindre le tour final."

Geer 1 – Ster-Francorchamps 1

Arbitre : Thomas Leroy

Buts : Georges (1-0, 54e), Thelen (1-1, 67e)

GEER : Aerts, Grosdent, Georges, Philippe, Henquet, Fadda (73e Coulon), Delvaux, Bouhriss (40e Bekaert), Vigil Bajo, Docquier, Cokgezen.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Wangermez, Lambrechts, Restiglian, Raskin (84e Delhez), Joao, Calisgan (66e Crisigiovanni), Thelen, Gilis (74e Dardenne), Domken (46e Scheffer).