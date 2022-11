Timothy Lazzari (La Calamine) : « Je pense avoir progressé tactiquement, même si j’ai encore beaucoup à apprendre »

D’Aubel à La Calamine

Passer de la P1, et même de la P2, à la D3 n’était au départ pas le choix le plus simple pour le jeune joueur de 19 ans. "Je suis ici pour apprendre. J’ai commencé en P2 à Aubel la saison dernière, et à la mi-saison j’ai intégré le groupe de P1. Que ce soit à Aubel ou ici à La Calamine, j’ai d’excellentes infrastructures pour me développer et apprendre. Je prends le temps de jeu que le coach me donne. J’apprends énormément des joueurs qui ont connu un niveau plus élevé, voire professionnel. Il m’arrive également d’aller prendre du temps de jeu en P2. Je le fais si le coach me le demande, même si j’étais sur le banc le samedi soir avec la D3", ajoute-t-il.

Si le jeu en D3 est plus rapide qu’en P1 ou en P2, Timothy Lazzari n’est pas dépaysé au niveau de l’intensité des entraînements, après avoir vécu ceux du coach aubelois Tony Niro, réputé pour des séances très intenses au niveau physique. "C’est quand même un peu différent. À Aubel, c’était fort physique et les séances étaient souvent longues. Ici à La Calamine, les séances sont aussi intenses, mais plus courtes. Le staff essaie d’éviter les blessures au maximum."

Son coach actuel, Alexandre Digregorio, est satisfait de l’évolution de Lazzari depuis le début de la saison. "Il progresse bien, et on lui fait confiance. Il est à l’écoute. On veut continuer à le faire progresser le plus possible."