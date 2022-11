Buts: Grandjean (0-1, 22e) Lemaire (1-1, 66e), Marquet (2-1 sur pen, 74e ; 3-1, 75e), Monville sur pen (3-2, 90+4e)

"Nous avons gagné des duels importants en seconde période. Notre caractère et notre engagement ont fait la différence. C’est une victoire importante, car on revient à la hauteur de Bellevaux au classement" se réjouit le T1 local Werner Zeimers. "On a craqué physiquement en seconde période, mais je suis très content de la mentalité de mes joueurs", commente Éric Van Renterghem, l’entraîneur de Bellevaux.

Lontzen B 1 – Jalhay B 0

Buts: Agastra (1-0, 70e)

"C’est un jour spécial, car il s’agit de notre première victoire de la saison. Jalhay s’était renforcé, tout comme nous. Je pense que cette victoire est méritée. Nous aurions d’ailleurs dû tuer la rencontre plus vite. L’équipe est très soulagée par ce premier succès" commente Michael Aussems, l’entraîneur de Lontzen B.

Ster-Francorchamps B 3 – Honsfeld B 1

Buts: Di Falco (1-0, 2e), David sur pen (2-0, 25e), Albicocco (3-0, 39e), Reinartz (3-1, 60e)

"C’est une rencontre très bien abordée. Le score aurait pu être plus sévère, mais l’objectif a rapidement été de gérer la rencontre sans se blesser. Cela a été très bien fait, donc je suis très heureux" commente Maxime Brant, le mentor de Ster B. "Ster-Francorchamps mérite sa victoire. Je retiendrai le très bon caractère montré par mon équipe" se contente Raymond Heiners, l’entraîneur d’Honsfeld B.

Waimes-Faymonville B 0 – Stavelot B 7

Buts: Sorbi (0-1, 13e), Cougnet (0-2, 33e), Dalleur (0-3, 49e), Sorbi (0-4, 61e), Dion (0-5, 70e), Platiau (0-6, 75e), Cougnet (0-7, 90e)

"Une large victoire et un clean-sheet, c’est un dimanche très positif. Je tiens à mettre en avant la mentalité de Waimes-Faymonville, qui a toujours tenté de jouer au football, peu importe le résultat. Nous avons joué la rencontre avec beaucoup de sérieux, et cela nous a réussit", reconnaît Michael Ziant, le coach de Stavelot B.

Oudler 5 – Franchimont B 2

Buts: Govaert (5-1, 82e), Melero (5-2, 84e)

"L’équipe d’Oudler était bien organisée et physiquement préparée. Ils ont joué un football physique, mais correct. C’est un match à oublier pour nous. Six joueurs titulaires étaient absents, mais cela n’explique pas tout. La régularité des jeunes laisse parfois à désirer", regrette Miguel Ruiz-Marin, T1 de Franchimont B.

Bullange 5-0 Chevron

Buts: Krupic (1-0, 27e), Roeder (2-0, 61e), Krupic (3-0, 65e), Pirlet (4-0, 84e), Lentz (5-0, 89e)

"Le score n’est pas exagéré. Je suis content de cette performance face à une équipe qui peut afficher un très bon niveau. Il s’agit de notre 7e rencontre consécutive sans défaite, donc c’est très positif" sourit Raphael Lognoul, l’entraîneur de Bullange.