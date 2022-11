Buts: Close (1-0, 1e), Antoine sur pen. (2-0, 20e), Dohm (3-0, 30e), Close (4-0, 35e), Beckers (4-1 puis 4-2, 40e et 60e), Cannella (4-3, 65e), Close (5-3, 75e), Georgin (6-3, 90e).

"On a très mal entamé la rencontre, j’ai vu une belle réaction de mes gars en 2e période", commente l’Olnois Steven Singleton.

"Malgré notre belle 1re mi-temps, on s’est fait peur après la pause. Il faut continuer sur cette dynamique pour la suite", souligne le Welkenraedtois Geoffrey Marette.

Stembert 1 – Herve B 2

Buts: Q. Bonaventure (0-1, 51e), Kichouh (1-1, 59e), Lemaire (1-2, 65e).

"J’ai vu un très bel engagement de mes joueurs et une envie de bien faire", explique le Stembertois Marco Lekeu.

"La partie était équilibrée en 1re période, mon banc a clairement fait la différence en seconde", explique Nicolas Wuidard, le tacticien de Herve B.

Charneux 6 – Cornesse B 0

Buts: J. Simonis (1-0, 11e), Pesser (2-0, 13e), S. Charbon (3-0, 33e), J. Simonis (4-0, 59e), C. Charbon (5-0, 68e), Fors (6-0, 82e).

"On a su garder le zéro derrière et on s’est fait plaisir offensivement", résume le T1 charneutois Michel Lousberg.

"Cinq de mes titulaires étaient absents pour ce match et leurs remplaçants n’ont pas été à la hauteur", peste Raph Van Acker (T1 Cornesse B).

Soumagne B 4 – Battice B 0

Buts: Vielfont (1-0, 4e), Ernst (2-0, 27e), Hozjan (3-0, 49e), Ernst (4-0, 78e).

"Il s’agit là de notre match référence. Je félicite mes joueurs pour leur implication", dixit Serge Desmit, le coach de Soumagne B.

"C’était tout simplement mauvais. Il n’y avait aucun fond de jeu, la défaite est méritée", lâche le Batticien Clément Weber.

Union Limbourg 4 – RCS Verviers B 3

Buts: Camara (0-1, 17e), Dessart (1-1 puis 2-1, 25e et 30e), Camara (2-2, 37e), Saei (3-2, 50e), Cammarata (4-2, 53e), Mahamad (4-3, 60e).

"On s’est fait peur jusqu’à la fin, mais je suis fier du caractère affiché par mes joueurs", se réjouit le Dolhaintois Alex Sacré.

"Mes garçons ont donné ce qu’ils devaient, je n’ai rien à leur reprocher", selon le Verviétois Patrick Klinkenberg.

Trois-Frontières B 3 – Lambermont B 3

Buts: Lamberty (0-1, 23e), Leisten (1-1, 25e), El Hajjaji (1-2, 35e), Hartmann (2-2, 46e), El Hajjaji (2-3, 55e), Couvreur (3-3, 80e).

"C’était un match à gagner, mais je suis finalement satisfait de ce point", explique le frontalier Diamant Halili.

"Mes gars ont proposé de belles choses mais on devait l’emporter", raconte le Lambermontois Patrick Kosters.

Bolland B 1 – Hombourg B 6

Buts: Collin csc. (0-1, 2e), Beuken (0-2, 33e), Mathurin (1-2, 36e), Beuken (1-3, 51e), Stassen (1-4, 55e), Vanderheyden (1-5, 56e), Renkens (1-6, 78e).

"C’était un off-day total. On ne méritait rien aujourd’hui", dixit Thomas Zegels, l’entraîneur de Bolland B.

"Les conditions climatiques étaient compliquées mais on était footballistiquement plus forts", pointe le coach visiteur Fred Gutkin.

FC Eupen B 1 – Soiron 4

Buts: Vronen (1-0, 4e), Echchekhar (1-1, 9e), Collin (1-2, 16e), Alonso (1-3, 80e), Delville (1-4, 86e).

"On est passé à côté de notre match face à une belle équipe de Soiron", analyse Andy Malmendier (FC Eupen B).

"Notre gardien a été exceptionnel aujourd’hui. Cette victoire chez le leader est amplement méritée", se réjouit le Soironnais Laurent Godart.