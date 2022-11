Buts: Rogister (1-0, 32e, 2-0, 38e, 3-0, 53e et 4-0, 74e)

"Nous avons livré un bon match avec beaucoup d’abnégation, note Thierry Polis, le coach saint-vithois. On avait à cœur de l’emporter pour le dernier match de Tanguy Hoffamnn avant son départ pour un an à Paris. En plus, on a enfin gardé le zéro derrière."

"Je ne suis pas satisfait du tout de notre prestation, on offre même 3 buts suite à des erreurs individuelles flagrantes, avoue Sacha Kauth, le T1 des Laitiers. C’était choquant, encore pire que la semaine passée."

Butgenbach 1 – SRU Verviers 0

But: Y. Jost (1-0, 47e)

Carte rouge à Verviers: Fassotte (83e, 2cj.)

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans ce match, cela manquait de mouvement et nous étions toujours les deuxièmes au ballon, regrette Ludek Mach, le mentor de Butgenbach. On ne retiendra que les trois points et le zéro derrière."

"Encore une fois, rien à reprocher à mes gars, le plan a fonctionné mais on mange notre pain noir pour le moment, lâche Cédric Flon, l’entraîneur du Skill. Nous méritions au minimum un point."

Elsaute B 7 – Baelen 1

Buts: Hanssen (1-0, 21e), Schreurs (2-0, 26e), Krafft (2-1, 31e), Daukandt (3-1, 34e), Hanssen (4-1, 55e et 5-1, 75e), Daukandt (6-1, 78e), Hanssen (7-1, 88e)

"C’était le match piège par excellence face à une équipe de Baelen qui n’avait rien à perdre, raconte Dejan Botic, le coach étoilé. Sans manquer de respect envers notre adversaire, nous étions un cran au-dessus dans tous les domaines et nous avons dominé dans tous les compartiments."

"On a bien résisté pendant 20 minutes avant de nous effondrer après le 1-0, peste Geoffrey Foguenne, le T1 baelenois. On encaisse 7 buts sans prendre le moindre carton jaune, je n’ai pas vu de sentiment de révolte. La mentalité est clairement à revoir."

Lontzen 2 – Lambermont 1

Buts: Franken (1-0, 17e), Mauel (2-0, 57e), Sondron (2-1, 65e)

"Ce n’était pas un bon match mais notre victoire est méritée et nous aurions pu marquer plus de buts, lance Pierre Schmitz, le joueur de Lontzen. Leur gardien a sorti un gros match. Ce 6 sur 6, depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, fait du bien avant d’affronter la SRU."

"Face à un bloc compact et solide, nous n’avons jamais trouvé la solution, avoue Quentin Demollin, le tacticien lambermontois. Nous avons beaucoup eu le ballon mais nous n’avons pratiquement pas créé de danger."

Cornesse 5 – Elsenborn 2

Buts: Halkin (1-0, 13e), Lenz (2-0, 14e), Scholl (2-1, 26e et 2-2, 35e), Lejoly sur pen. (3-2, 38e), Lejoly (4-2, 47e et 5-2, 68e)

"C’était un match charnière, grâce à cette victoire on rattrape Elsenborn et on accroche le bon wagon, se félicite Jonathan Félix, le coach cornésien. C’est notre match référence, on a voulu jouer au foot et éviter d’installer un combat. Personnellement, je pense toujours au tour final."

"C’était notre plus mauvais match de la saison, un véritable jour-sans", résume Michaël Weynand, le technicien d’Elsenborn.

Spa 4 – Sart B 4

Buts: Brisbois (1-0, 4e), Counotte (1-1, 21e), Brisbois (2-1, 22e), Jor. Heindrichs (3-1, 51e), Evrard (3-2, 64), M. Bruyère (3-3, 70e), Counotte (3-4, 76e), Ant. Bruyère csc (4-4, 90e)

"Après une superbe première période, nous avons mené 3-1 et eu, à plusieurs reprises, l’occasion de tuer ce match, analyse Steve Paquay, l’entraîneur spadois. Chapeau aux Sartois qui ont eu le moral pour revenir au score et même mener. Heureusement, nous avons trouvé les ressources pour aller chercher l’égalisation en fin de match."

"L’envie était clairement du côté de Spa, nous avons été dominés dans tous les domaines jusqu’au 3-1, avoue Bruno Herman, le T1 sartois. On s’est réveillé pour la dernière demi-heure, nous aurions pu gagner ce match mais on peut se satisfaire d’un partage au vu de la physionomie de la rencontre."

EN BREF

Matchs décalés

Jalhay – Goé aura lieu ce jeudi 24 novembre à 20 heures. Trois rencontres (seulement) seront au programme le weekend prochain, toutes le samedi.