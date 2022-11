Buts: Özdemir (0-1, 20e), Thys sur pen. (1-1, 22e), Kambembo (1-2, 40e), Mohamud sur pen. (1-3, 52e), Kambembo (1-4, 60e), Bariskan (1-5, 75e), Limet (2-5, 79e), Idrissi (2-6, 85e)

Dans le haut de tableau, Andrimont poursuit sa route. "On fait 1-2 juste avant la mi-temps, ce qui les a obligé à sortir un peu plus en seconde période" explique le coach des Canaris Manu Ruiz Marin. "On a vraiment bien profité des espaces qu’ils nous ont laissé dans leur dos à ce moment-là et ça a été tout seul."

Ent. Pepine 0 - Vaux-Chaudfontaine 1

But: Böhm (0-1, 85e)

Sur une très mauvaise pente, l’Entente Pepine a bien réagi malgré une nouvelle défaite enregistrée. "Contrairement aux dernières semaines, ce revers n’est pas vraiment mérité" souligne l’entraîneur Yves Voos. "Notre éternel problème de concrétisation nous empêche de l’emporter mais j’ai retrouvé une âme et un esprit d’équipe."

Blegny B 2 – Bolland 1

Buts: Jamar (1-0, 5e), Decoeur (1-1, 71e), Addi sur pen. (2-1, 84e)

"Je suis dégoûté" peste le mentor bollandois Antoine Wilkin à propos de la défaite des siens sur le terrain de la lanterne rouge. "On avait l’occasion de vraiment se donner de l’air voir d’acter quasiment le maintien et on se fait avoir naïvement. Je crois que je n’ai jamais été aussi déçu qu’aujourd’hui en six ans à la tête de cette équipe."

La Minerie B 6 - Bressoux 0

Buts: Toussaint (1-0, 25e), Reale (2-0, 29e), Anounou (3-0, 32e), Dakir (4-0, 65e ; 5-0, 75e),

Pour l’Espoir Minerois B, la donne était simple ce dimanche face à un concurrent direct pour le maintien: "L’obligation absolue était de prendre des points et on l’a fait" se félicite le T1 minier Francesco Dell’Aquila. "Mais au-delà de ce résultat, la manière y était aussi. Cela faisait vraiment longtemps que nous n’avions plus réussi à être aussi consistants sur 90 minutes."