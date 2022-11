Revenu dans le groupe contre Beaufays le 30 octobre dernier, il a ensuite enchaîné trois titularisations. "Moussa travaille beaucoup, fait beaucoup de courses. J’espère que ce but va le libérer", indiquait Boris Dome au coup de sifflet final. Âgé de 26 ans (il les fête ce mardi), l’attaquant guinéen ne cachait pas son plaisir. "Pour un attaquant, ça fait évidemment du bien de marquer. Cela faisait longtemps, souriait le n°19 elsautois. J’espère que ça va continuer. J’ai beaucoup travaillé pour revenir, notamment en allant à la salle après les entraînements."

Venu à Elsaute pour obtenir plus de temps de jeu, celui qui a été lancé en équipe première à Baelen par Geoffrey Foguenne (qui affrontait Elsaute B sur le terrain d’à côté, dimanche) s’est bien intégré au Stade Léon Crosset. "Je m’entends bien avec tout le monde. Le coach n’hésite pas à dire ce qui va ou ce qui ne va pas."

De son expérience de la D3 amateur, le facteur établi à Eynatten retient tout de même du positif. "J’ai une fois inscrit un doublé, mais globalement je n’étais pas assez efficace devant le goal. Et le plus important pour un attaquant reste de marquer, même lorsqu’on passe de la P3 à la D3. Cela reste une bonne expérience. J’ai beaucoup appris, même quand je ne jouais pas. Mais je suis venu à Elsaute pour jouer beaucoup plus."

Arrivé en Belgique en provenance de Conakry à 15 ans, Moussa a donc débuté le foot à Baelen, en scolaires. "Je jouais en Guinée, mais pas dans un club. Je n’ai donc pas eu de formation de base. Le joueur que j’adorais plus jeune c’était Robinho. Puis il y a eu Falcao…" Moussa ne rêve plus d’une carrière similaire. "Mais si je pouvais un jour retrouver la nationale, ce serait bien", conclut-il.