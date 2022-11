"C’est avant tout pour la mentalité, explique l’Andrimontois. Ici tout le monde se bat, le groupe vit bien ensemble et j’aime bien apprendre les chants en allemand. L’accueil est toujours très bon, les infrastructures sont au top et il n’y a rien à redire au niveau du respect. Si Honsfeld est satisfait de moi, je serais content de rester. Je ne suis pas du genre à changer pour changer, je suis d’ailleurs resté 4 saisons à Butgenbach."

Avec le HSV, Mehdi devrait jouer le titre jusqu’au bout. L’équipe est de qualité, le noyau est capable de pallier les absences de certains mais il reste quelques détails à améliorer. "Le bilan est très bon jusqu’ici. Nous sommes souvent bons dans les gros matches mais on loupe trop d’occasions et on laisse filer des points contre les équipes du bas du classement. On ne s’y donne sans doute pas réellement à fond, il ne faut pas prendre ces matches à la légère."

« De gros matches jusqu’à fin janvier »

Après avoir affronté toutes les équipes de la série, il sait qu’il y aura plusieurs concurrents pour décrocher les lauriers. "Jalhay, c’est du très costaud et de l’expérience tandis que Saint-Vith reste évidemment dans le coup. Elsaute B a une bonne équipe, on pense que ces jeunes vont finir par craquer mais ils confirment match après match. Walhorn a perdu pas mal de points ces dernières semaines et est un peu rentré dans le rang. Le 2e tour risque d’être encore plus compliqué que le 1er, nous aurons beaucoup de gros matches jusqu’à fin janvier avant des rencontres plus abordables sur papier. L’équipe qui sera la plus régulière sera championne en fin de saison."