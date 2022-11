"Le groupe m’est apparu d’emblée très soudé, les filles travaillent les unes pour les autres", constate le successeur de Jean-Luc Cornia. "La capacité d’écoute des consignes, l’équilibre entre expérience et jeunesse et la volonté de bien faire sont aussi autant d’atouts de cette équipe."

Mais ce coach – qui connaît bien le basket féminin pour avoir été assistant en D1 avec Waremme et Haneffe et qui a aussi travaillé pour les sélections féminines de la province de Liège ainsi qu’en seniors avec Le Fémina Liège, Prayon ou encore Esneux – sait aussi qu’il reste des points à améliorer…

"Pepinster tombe par moments dans le panneau d’un jeu un peu trop rapide", constate le T1. "Quelques points sont aussi à remettre en place tant en défense qu’en attaque. Et puis, je remarque que certaines joueuses manquent de confiance."

Le coaching, une histoire de famille

Mais qui est donc ce passionné de basket de 53 ans domicilié à Comblain-au-Pont ? "Je suis marié, papa d’Alexandra et professeur d’électronique à l’Athénée Royal d’Esneux, ancien joueur et tombé très tôt dans le coaching à l’âge de 15 ans grâce à Jean-Pierre Fransquet qui m’avait demandé à l’époque que je participe à un stage comme moniteur", explique un coach dont la marque de fabrique est "une grosse défense et un jeu collectif et rapide devant".

Plus particulièrement, lorsqu’il a accepté de relever le défi à Pepinster, son objectif était et reste "d’essayer de mettre en place une défense solide, une transition offensive et d’introduire un maximum de jeunes dans le groupe. Tout en faisant le mieux possible à chaque sortie et surtout en se donnant du plaisir sur le terrain."

Chez les Chardon, le coaching c’est aussi une histoire de famille qui trouve ses bases au 4A Aywaille. "France, ma femme, y dirige la P3 dames et les U15 et, avec mon frère Stéphane, on s’occupe en binôme de la P4 hommes et des U18."

Et puis, Pascal Chardon nourrit une vraie passion pour les chevaux…

"J’en possède quatre que je monte essentiellement en randonnée", explique-t-il. "De quoi découvrir notre belle Wallonie de façon différente en passant par des endroits peu fréquentés !"