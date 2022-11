"Ce premier tour est clairement décevant", avoue l’expérimenté Jean-François Trillet (37 ans). "On commence même à regarder derrière plutôt que devant nous. Pourtant, on propose du foot et ce n’est pas mal du tout dans le contenu. Le problème ? On ne marque plus facilement et on encaisse trop de buts. C’est la grosse différence par rapport à la saison dernière. Le foot est compliqué car notre groupe n’a pas changé et s’est même un peu renforcé."

Ce dimanche, les carences constatées par le buteur rechtois se sont encore confirmées lors du déplacement à Trois-Frontières. "C’est dans la continuité des dernières semaines. On a les occasions mais on ne marque pas. Puis il y a des faits de match qui ne tournent pas pour nous, comme cette carte rouge qui n’est pas sortie après quinze minutes. Au bout du compte, on est mal payé de nos efforts."

Reconnu pour ses talents de buteur, le grand Jeff incarne un peu le mal offensif qui ronge la phalange germanophone. Il n’a, depuis l’entame du championnat, inscrit qu’un seul petit but.

"Il y a des périodes comme ça", enchaîne-t-il. "Personnellement, j’ai commencé la saison plus tard suite au Covid. Puis, comme je l’ai dit, on a les occasions mais ça ne rentre pas. On commence alors à trop y penser et ça n’aide pas. Il faut un nouveau déclic pour relancer la machine."

Et quand on lui demande ce qu’il changerait pour provoquer ce fameux déclic, il hésite avant de lancer: "Je ne sais pas quoi vous répondre. On ne va même pas changer quelque chose. L’ambiance est là, le groupe est bon, les entraînements sont suivis et le jeu est de qualité. Il faut que la roue tourne et, le jour où ça arrivera, on ne saura même pas en expliquer la raison."