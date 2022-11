Aubel est sur une belle série en championnat, la Coupe lui sourit aussi

2. Quatre à la suite A domicile, Aubel (R2) est allé chercher son sixième succès en championnat. Les Herbagers égalisent ainsi avec leurs adversaires de ce dimanche mais aussi avec Maffle battu à Braine. Soit la bonne opération du week-end pour des Aubelois qui enchaîneront un troisième match à domicile consécutif dimanche prochain. Et quel match, ce sera en effet le derby face à Ensival avant un quart de finale de Coupe AWBB – toujours au Green Temple – face à la P2 de Grâce-Hollogne. Soit une belle série de quatre sorties face à leurs supporters dans laquelle on voit bien les troupes de Claude Ernotte réaliser le sans-faute.

3. Stats catastrophiques Le BC Verviers (R1) enregistre déjà une 8e défaite lors de son déplacement à Belleflamme, un adversaire qui est pourtant un rival direct dans le bas de tableau. Soit les plus mauvaises stats de la série au nombre de revers et guère mieux au niveau d’une défense qui encaisse en moyenne plus de 80 points par match. Tout cela avant de recevoir Loyers, troisième du général…

4. Pas de surprise En P1, Dison-Andrimont et le Casino Spa s’imposent dans les deux derbies à l’affiche du week-end et s’installent dans le Top 3. Au détriment de leurs victimes, respectivement Henri-Chapelle qui ne peut éviter un cinquième revers consécutif et Welkenraedt qui reste dans le fond de tableau.