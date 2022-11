"Même si nous étions parfois trop loin de nos adversaires, la première période n’était pas mauvaise, explique Pascal Jost, le joueur-entraîneur de Honsfeld. Nous n’avons pratiquement pas donné d’occasion à Xhoffraix et nous avons pu marquer un petit but qui au final, fera la différence."

"Le trio Bormann-Lanckorh-Conrad était impressionnant, c’était compliqué pour nous dans le milieu du jeu et il a fallu changer le système rapidement, analyse Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. À part le goal, sur lequel je ne peux pas dire s’il y avait un hors-jeu ou pas, on ne leur a rien laissé."

« On a bien défendu »

Après les oranges, Xhoffraix joue sans complexe et obtient quelques opportunités. Vanswieten manque le cadre, Ducomble voit son tir repoussé par le gardien du HSV, Jost, Loïc Giet et Martin Bernard tombent également sur un dernier rempart bien inspiré.

En fin de match, une frappe de Dandrifosse suivie par 4 corners consécutifs ne permettront pas à Xhoffraix d’arracher un partage qui n’aurait pas été scandaleux.

"Il y a surtout ce tir de Dandrifosse et la belle occasion pour Giet, rappelle Sylvain Henrard, le mentor de Xhoffraix. On a eu beaucoup de corners mais nous n’avons pas su être efficaces dans le rectangle, c’est dommage. Les gars doivent comprendre qu’on gagne et qu’on perd en équipe, il faudra former un vrai groupe pour récolter quelque chose à la fin de la saison. C’était un beau match de P3, disputé dans un bon état d’esprit, j’ai regretté de ne pas être un peu plus jeune pour pouvoir être sur le terrain."

"C’était une rencontre entre deux bonnes équipes, Xhoffraix a fait un match plein et il était normal que notre adversaire pousse après la pause, avoue Pascal Jost, le coach du HSV. On a bien défendu et on a eu un peu de chance, cela nous a permis de conserver cette victoire. Il ne faut pas se relâcher, ce championnat est comme je l’avais imaginé, seule cette belle équipe d’Elsaute B m’a étonné. C’est d’ailleurs le meilleur adversaire rencontré cette saison."

Xhoffraix 0 – Honsfeld 1

Arbitre: M. Velz.

Cartes jaunes: Wyaime ; Moutschen.

But: Donnay (0-1, 19e)

XHOFFRAIX: Li. Giet, Ducomble, Diffels, Pierry, Pierre (67e Dandrifosse), Courtois, Wyaime, Lo. Giet, Vanswieten (71e M. Bernard), Zander, Blaise (76e M. Henrard)

HONSFELD: R. Jost, Kaulmann, Lanckohr, Conrad (69e Moutschen), Zinoune (79e Theodor), Bormann, Reiners, Henkes (71e Pe. Jost), Donnay, Y. Dederichs, Peiffer (79e Pa. Jost).