Parmi les cent trente-deux équipages au départ, on retrouvait bien sûr Bruno Blaise, l’enfant du pays, au volant de son incontournable Opel Corsa. Une auto qu’il connaissait sur le bout des doigts et sur laquelle il avait encore travaillé vendredi soir afin de la préparer au mieux pour " son " épreuve à domicile. Engagé dans les Divisions 1 à 3 réservées aux voitures équipées de pneus conventionnels, il s’installait en tête de la hiérarchie dès la première étape spéciale. Mais dans le troisième exercice contre le chronomètre, le pilote de Ligneuville était victime d’une sortie de route, avant de percuter la façade d’une maison. C’était le drame. Bruno, qui allait bientôt fêter ses cinquante-sept ans, venait de perdre la vie à quelques kilomètres de son domicile, sur une route qu’il connaissait parfaitement. L’épreuve était immédiatement arrêtée, une véritable chape de plomb s’abattant sur la grande famille du rallye qui venait de perdre l’un de ses meilleurs ambassadeurs.

Recordman des victoires aux Crêtes

Depuis la création des Crêtes en 1995, Bruno Blaise en était devenu le recordman des victoires, s’y imposant une douzaine de fois, la dernière en 2017. Il y a un mois encore, il s’était illustré au Rallye de Jalhay où il l’avait emporté avec sa "petite" Opel Corsa, devenue légendaire auprès des passionnés d’épreuves routières. Une victoire, comme toutes les autres, qu’il avait célébrée avec beaucoup de retenue, fidèle à son image. Malgré sa longue expérience et son très beau palmarès, il était plutôt discret, presque timide au premier contact, ne se départissant jamais de sa bonhomie, dans la victoire comme dans l’adversité. Nous retiendrons de lui sa gentillesse, sa disponibilité et sa passion pour ce sport automobile qu’il pratiquait depuis le milieu des années 90 avec une première participation aux Boucles de Spa en Opel Corsa déjà et où, d’emblée, il était monté sur le podium dans sa catégorie. Si on le revit de temps en temps dans les épreuves nationales, il avait toujours privilégié les rendez-vous régionaux, entouré de ses nombreux amis, comme ce dimanche encore où il partageait cette fois l’habitacle avec Geoffrey Razzi, un copilote chevronné, membre comme lui de l’EBRT. Ce dernier a d’ailleurs été héliporté vers un hôpital liégeois et comme tous les passionnés de sport automobile, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Quant à la famille et aux proches de Bruno Blaise, nous leur présentons nos sincères condoléances.

Adieu l’ami, ton sourire en coin nous manque déjà !