Évolution du score: 10e: 22-20, 20e: 37-40 (15-20), 30e: 57-60 (20-20), 40e: 81-76 (24-16).

RBC PEPINSTER: Halkin 0, Pirson 11, Maucourant 16, Francœur 16, Delsaute 4, Deblond 2, Nyssen 16, Wintgens 16, Maréchal 10, Pitz 0.

Le marquoir affichait encore 73 partout à 36 secondes du terme avant que Pirson ne plie le match d’un trois points.

"Cette victoire a encore mis du temps à se construire, on n’a d’ailleurs mené que 13 minutes sur l’ensemble de la rencontre", relève Pascal Horrion, le coach pepin. "Mais cette fois, la pièce tombe de notre côté. Je pense que nous avons fait la différence avec nos nombreuses rotations."

Sijsele avait donné un sacré signal d’alerte la semaine précédente en s’imposant largement face à Sprimont. Pepinster démarrait donc avec beaucoup de sérieux et pouvait compter sur Nyssen pour filer à 9-2 (3e). Mais les visiteurs égalisaient dès la cinquième (11-11) pour passer une première fois devant dans la foulée. Pepinster – qui lançait pour la première fois le jeune Pitz – finissait mieux le quart-temps (22-20). Nouvelle alerte cependant dès le début du second acte (13e: 22-27) avant un 3 points de Francœur (25-27) et des échanges qui s’équilibraient (15e: 30-29) encore grâce à Nyssen à 14 points en un peu plus d’un quart d’heure. Mais trop de pertes de balle côté pepin permettaient à Sijsele de rester dans le coup pour même virer en tête au repos (37-40).

41 rebonds captés

Maucourant remettait les siens dans le coup à la reprise (23e: 47-46), Sijsele rivalisait, notamment avec une belle adresse derrière la ligne des 6m75 (27e: 53-54). Pepinster faisait alors la course derrière (30e: 57-60). Au départ d’une défense plus haute et plus agressive, les Bleus revenaient et pouvaient compter sur des trois points de Delsaute et Francœur pour reprendre les commandes (34e: 67-65). Avant un chassé-croisé dans le money-time.

"Les gros points positifs, ce sont nos 41 rebonds captés malgré des adversaires supérieurs en taille", conclut Pascal Horrion. "Et notre défense dans le dernier acte qui a permis de monter le tempo du match."