« Sérieux », Elsaute réussit la passe de cinq face à Sprimont B: 3-0

Le plus dur était fait pour les hommes de Boris Dome qui géraient la deuxième mi-temps. Celle-ci était tout de même garnie des quelques coups d’éclat. Un coup-franc de Gary Deville sur la barre, un splendide but de Mike Corman annulé pour hors-jeu et surtout le troisième pion de l’après-midi, inscrit par Gary Deville sur service de son grand frère.

Pour Sprimont B, qui reste bloqué à 7 points, les chiffres sont durs. "On était bien 40 minutes puis Elsaute ouvre la marque sur un exploit individuel avant de nous mettre un autre coup sur la tête. Malheureusement, c’était plié, notait Faustino Garcia, le coach sprimontois. Il faut rester réaliste, ça va être compliqué de se sauver mais on va se battre jusqu’à la fin. Le dimanche, on est abattu, mais en semaine, on se remotive. La formation, on est en plein dedans. Ma charnière centrale Carrea-Fedsoseew jouait en U17 la saison dernière. Par contre il est vrai que les résultats ne sont pas là."

Côté elsautois, Boris Dome se montrait satisfait, avant d’affronter Ster dès ce jeudi. "Notre entame a été un peu poussive contre une équipe qui jouait un peu plus bas que d’habitude, commentait le T1 d’Elsaute. En deuxième période, on a plus été dans la gestion qu’autre chose avant le gros match qui nous attend jeudi. On a été sérieux et on avance pas à pas, sans regarder les autres."

Elsaute 3 – Sprimont B 0

Arbitre: M. Corbay

Cartes jaunes: Tossings ; Carrea

Buts: B. Deville (1-0, 41e), Diané (2-0, 42e), G. Deville (3-0, 69e)

ELSAUTE: François, D’Affnay, Williot, Rogister, B. Deville, Tossings (71e Dirix), Dohogne, Piette (46e Colson), G. Deville, Diané (74e Roggemans), Corman (74e Lefort).

SPRIMONT B: Librici, Ngengele (70e Fassotte), Fedsoseew, Carrea, Carvalho, Gaspar (61e Allarassem), Ipanga (70e Rasquin), Ruiz, Cugnon (57e Ghelfi), Modica, Gonzalez.