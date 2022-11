Richelle a « rectifié le tir » et signe un sept sur neuf en battant Libramont

Après son partage à Meix-devant-Virton la semaine dernière, Richelle a renoué avec la victoire face à une équipe de bas de tableau. " Nous voulions rectifier le tir et nous sommes parvenus à signer le sept sur neuf que nous souhaitions , analysait Benoit Waucomont. Cela n’a pas été simple face à une équipe qui en voulait, surtout en première période. Le deuxième goal nous a libérés et, après, la tâche a été plus simple. "